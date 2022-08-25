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Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

25.08.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında "Tour Of Sakarya" yarışlarının birinci etabı gerçekleştirildi.

Sakarya Demokrasi Meydanı'ndan start verilen yarışlara, 13 takım ve 18 ülkeden 75 sporcu katıldı.

Kent içinde kurulan parkurlarda 105 kilometre pedal çeviren sporcular, birbirine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışların sonunda birinci etapta Terengganu Polygon Bisiklet Takımı'ndan Moğolistanlı Jambaljamts Sainbayar ilk sırada yer alırken, Spor Toto Bisiklet Takımı'ndan Burak Abay ikinci ve Almaty Bisiklet Takımı'ndan Kazakistanlı Igor Chzhan üçüncü oldu.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Cumhurbaşkanlığı Proje Yönetim Müdürü Ali Murat Önder tarafından verildi.

Ekrem Yüce, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Sakarya'da dünyanın en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

BMX, MTB ve yol bisikleti alanlarında yaşadıkları deneyim ve tecrübelerin Sakarya'yı dünyada bisikletin merkezi konumuna getirdiğini belirten Yüce, "Biz diyoruz ki artık ilklerin şehriyiz. Bugün gerçekleşen etapta Sakarya'nın sokaklarında dünyanın en iyi sporcuları yarıştı. Bu heyecanı sporseverlerle, şehrimiz insanıyla birlikte yaşamak gerçekten büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Yüce, yarışlara katılan takım ve sporcuları tebrik ederek, "Sakaryamız Türkiye'de ve dünyada bisikletle anılmaya, bu alanda markalaşmaya ve 'Bisiklet Şehri' unvanını en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek. Konserlerimiz, yarışlarımız ve EXPO'muzla geçen Bike FEST, bu şehirde bir gelenek haline gelecek. Emeği geçen herkese teşekkürler." şeklinde konuştu.

İkinci etabı yarın yapılacak yarışlarda 3. etap 27 Ağustos Cumartesi ve dördüncü etap da 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı

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