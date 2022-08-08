Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Çağatay, şanlı tarihlerindeki kahramanlık destanlarından birinin de 106 yıl önce Bitlis'te yazıldığını belirtti.

Milletin bağımsızlık tutkusu ve öz vatanında hür yaşama arzusunun yurdun dört bir yanında olduğu gibi 106 yıl önce Bitlis'te de tezahür ettiğini aktaran Çağatay, şöyle konuştu:

"Milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceği bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiş, Bitlisimiz işgalcilerden temizlenmiş ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde sürdürülen bu büyük mücadelede, Bitlisli hemşerilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirmişlerdir. Kahraman ecdadımızın bize emanet bıraktığı en değerli hazinemiz olan vatan topraklarımızın her bir zerresi şehitlerimizin asil kanlarıyla sulanmış, öz evlatlarını vatana feda eden anaların göz yaşlarıyla ıslanmıştır."

Geçmişini bilmeyenin geleceğini de bilemeyeceğini, geleceğe doğru yön verebilmek için tarihin doğru bilinmesi gerektiğini belirten Çağatay, şunları kaydetti:

"106 yıl önce topraklarımıza göz diken düşmanların emelleri neyse bugün de vatanımızın toprak bütünlüğünü ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan dahili ve harici düşmanların amacı da aynıdır, değişen sadece zaman ve şartlardır. 106 yıl önce tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, ülkemizin dört bir yanında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah'tan güç kuvvet diliyorum. Halkımızın bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyorum."

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törene, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, öğrenciler, askeri erkan, polisler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kent sakinleri katıldı.