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Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

19.09.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİTLİS'te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen programla kutlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Üsteğmen Ayşe Bakan yaptı.
Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Bitlis Belediye Başkan Vekili Maşallah Kara, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, kurum amirleri, öğrenciler ve gaziler katıldı.
Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen program Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Ayşe Bakan yaptı. Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz'ın yaptığı konuşmanın ardından program asker ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden
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