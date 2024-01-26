Bitti bu iş! Fenerbahçe Bonucci ve Krunic'ten sonra Çağlar Söyüncü'yü de neredeyse kadrosuna kattı... Atletico Madrid ile anlaşma sağlandı!

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferiyle taraftarını sevindiren Fenerbahçe bir transferde daha sona yaklaştı.
Sarı-Lacivertliler uzun süredir gündeminde olan ve kadrosuna katmak için çabaladığı Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşırken, Atletico Madrid cephesiyle her konuda anlaştığı ve işin imzaya kaldığı ortaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün transferi için her konuda anlaşma sağlarken milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.
Çağlar Söyüncü'nün sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.
Savunma konusunda zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın devreye girerek Atletico Madrid ile el sıkıştığı, Çağlar Söyüncü ile de anlaşan siyah-beyazlıların milli oyuncuyu 6 aylığına kiraladığı iddia edilmişti.
Çağlar Söyüncü, sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine son vererek Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Söyüncü İspanyol ekibinde şu ana kadar 9 maçta görev alırken, 212 dakikada 1 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. 27 yaşındaki oyuncu A Milli Futbol Takımı'nda 55 maçta görev alarak 2 gol kaydetti.