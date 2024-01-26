Bitti bu iş! Fenerbahçe Bonucci ve Krunic'ten sonra Çağlar Söyüncü'yü de neredeyse kadrosuna kattı... Atletico Madrid ile anlaşma sağlandı!

ATLETICO MADRID İLE ANLAŞILDI

Sarı-Lacivertliler uzun süredir gündeminde olan ve kadrosuna katmak için çabaladığı Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşırken, Atletico Madrid cephesiyle her konuda anlaştığı ve işin imzaya kaldığı ortaya çıktı.