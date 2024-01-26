SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Bitti bu iş! Fenerbahçe Bonucci ve Krunic'ten sonra Çağlar Söyüncü'yü de neredeyse kadrosuna kattı... Atletico Madrid ile anlaşma sağlandı!

Bitti bu iş! Fenerbahçe Bonucci ve Krunic'ten sonra Çağlar Söyüncü'yü de neredeyse kadrosuna kattı... Atletico Madrid ile anlaşma sağlandı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 08:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transferin en hareketli takımı Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler bir süredir gündeminde olan Çağlar Söyüncü ile her konuda anlaşırken yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve resmi imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferiyle taraftarını sevindiren Fenerbahçe bir transferde daha sona yaklaştı.

Canlı Skor

ATLETICO MADRID İLE ANLAŞILDI

ATLETICO MADRID İLE ANLAŞILDI

Sarı-Lacivertliler uzun süredir gündeminde olan ve kadrosuna katmak için çabaladığı Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşırken, Atletico Madrid cephesiyle her konuda anlaştığı ve işin imzaya kaldığı ortaya çıktı.

İSTANBUL'A GELİYOR

İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün transferi için her konuda anlaşma sağlarken milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Çağlar Söyüncü'nün sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Savunma konusunda zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın devreye girerek Atletico Madrid ile el sıkıştığı, Çağlar Söyüncü ile de anlaşan siyah-beyazlıların milli oyuncuyu 6 aylığına kiraladığı iddia edilmişti.

9 KEZ FORMA GİYDİ

9 KEZ FORMA GİYDİ

Çağlar Söyüncü, sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine son vererek Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Söyüncü İspanyol ekibinde şu ana kadar 9 maçta görev alırken, 212 dakikada 1 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. 27 yaşındaki oyuncu A Milli Futbol Takımı'nda 55 maçta görev alarak 2 gol kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Atlético Madrid Çağlar Söyüncü son dakika fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti! Kahvaltı sevenleri üzen haber geldi: Fiyatı bir günde 60 lira arttı

Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti! Kahvaltı sevenleri üzen haber geldi: Fiyatı bir günde 60 lira arttı

Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Maç oynanırken transferi duyurdular! Boey, sağlık kontrolünden geçti

Maç oynanırken transferi duyurdular! Boey, sağlık kontrolünden geçti

Rıdvan Dilmen'den maç sonu Galatasaray'a eleştiri! "Ligi hafife alıyorlar"

Rıdvan Dilmen'den maç sonu Galatasaray'a eleştiri! "Ligi hafife alıyorlar"

Kerem'den hakemler için çok konuşulacak sözler!

Kerem'den hakemler için çok konuşulacak sözler!

G.Saray'da bir ayrılık daha! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

G.Saray'da bir ayrılık daha! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.