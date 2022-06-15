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Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

15.06.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Bizans dönemine ait tarihi kilise kalıntısının bahçesinde klasik müzik konseri düzenlendi.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) ile Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında, Orhaniye Mahallesi'ndeki Bizans dönemine ait tarihi kilise kalıntılarının bulunduğu alanda MAKSAD Oda Müziği Orkestrası konser verdi.

Orkestranın çaldığı klasik müzik eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

- Konserler devam edecek

Klasik Batı ve caz müziği ile bale ve görsel sanatlar ağırlıklı sanatın birçok dalını içeren festival kapsamında 18 Haziran'da Kerem Görsev, 20 Haziran'da Fazıl Say, 25 Haziran'da Boğaziçi Gençlik Korosu Marmaris Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü Azerbaycanlı piyanist ve besteci İlyas Mirzayev'in, MAKSAD Festival Orkestrası ile sahne alacağı konserde Muğla türküleri seslendirilecek.

Festival 28 Haziran'da sona erecek.

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

Bizans döneminden kalma tarihi kilisenin bahçesinde klasik müzik dinletisi

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