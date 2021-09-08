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Bizum Hoca 2 nerede ve ne zaman çekildi? Bizum Hoca 2 oyuncuları kimler?

08.09.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizum Hoca 2 fimi 7 Mart 2014'te vizyona girdi. Komedi türündeki film Bizum Hoca 2'nin yönetmenliği Serkan Acar ile Yılmaz Okumuş'a, senaristliği ise Serkan Acar'a ait. Söz konusu filmde, köye bir türlü imam atanmaması sonucunda "Bizum Hoca" lakaplı birinin imam olarak kabul edilmesi ve ardından gelişen olaylar işlenir. İşte detaylar...

Bizum Hoca 2 filminde, köye imam atanmaması sonucunda "Bizum Hoca" lakaplı birinin imam olarak seçilmesi ve ardından köye gerçek imamın gelmesi konu alınıyor. Bizum Hoca 2 filminin başrollerinde Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Serhat Özcan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İşte detaylar...

BİZUM HOCA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizum Hoca 2 filminin çekimleri Trabzon'un köylerinde gerçekleştirildi.

BİZUM HOCA KONUSU NEDİR?

BİZUM HOCA KONUSU NEDİR?
Trabzon'un bir köyüne bir türlü imam atanmayınca köy sakinleri imam aramaya başlar.
Bunun sonucunda köyde resmi olarak imam olmayan "Bizum Hoca" lakaplı kişi imam olarak seçilir.
Bu esnada köyde Hidro elektrik santrali yapılacağı haberi yayılır. Köylüler bu habere baş kaldırmak için elinden geleni yapar ve lider olarak Bizum Hoca seçilir.
Köylüler ve Bizum Hoca lakaplı imam mücadeleyle boğuşurken köye atanan asıl imam gelir ve işler sarpa sarar.
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