"Bodrum'da sınıf farkı çok daha az" diyen Şevval Sam dile düştü! "Aşko biz evdeyiz ondan"

Yasak Elma'dan sonra Yan Oda dizisiyle ekrana dönen ve sahnelerde de boy gösteren Şevval Sam Show Haber'e özel bir röportaj verdi.

Şevval Sam, Bodrum'u çok sevdiğini ve Bodrum'da sınıf farkının daha az olduğunu söyleyince gündem oldu.

Yıllara meydan okuyan Şevval Sam konuşmasında "'İster zengin ol, ister orta halli, ister fakir, herkesin eğer burada başını soktuğu bir evi varsa mutlaka iki katlı bir bahçesi de var... Gökdelenler olmadığı için üç aşağı beş yukarı herkes eşit koşullarda yaşıyor bunu çok seviyorum" dedi.

Şevval Sam "Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı az" ifadeleri sosyal medyada tepki de çekti. Sam'a "Biz fakirler evde", "Yazık kafası gitti", "Ya bu nasıl yorum" eleştirileri geldi.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:



