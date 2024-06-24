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  4. "Bodrum'da sınıf farkı çok daha az" diyen Şevval Sam dile düştü! "Aşko biz evdeyiz ondan"

"Bodrum'da sınıf farkı çok daha az" diyen Şevval Sam dile düştü! "Aşko biz evdeyiz ondan"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.06.2024 07:41
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Yasak Elma dizisindeki Ender rolüyle daha geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şevval Sam sahnelerde de boy gösteriyor. Sam son olarak Bodrum'a dair yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu.

Yasak Elma'dan sonra Yan Oda dizisiyle ekrana dönen ve sahnelerde de boy gösteren Şevval Sam Show Haber'e özel bir röportaj verdi.

Şevval Sam, Bodrum'u çok sevdiğini ve Bodrum'da sınıf farkının daha az olduğunu söyleyince gündem oldu.

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Yıllara meydan okuyan Şevval Sam konuşmasında "'İster zengin ol, ister orta halli, ister fakir, herkesin eğer burada başını soktuğu bir evi varsa mutlaka iki katlı bir bahçesi de var... Gökdelenler olmadığı için üç aşağı beş yukarı herkes eşit koşullarda yaşıyor bunu çok seviyorum" dedi.

Şevval Sam "Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı az" ifadeleri sosyal medyada tepki de çekti. Sam'a "Biz fakirler evde", "Yazık kafası gitti", "Ya bu nasıl yorum" eleştirileri geldi.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:


Vitrin

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam
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