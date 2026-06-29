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İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun

Fenerbahçe'de transfer planlamasında savunma hattı öncelik kazandı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Avrupa kulüplerinin radarındaki Milan Skriniar ile Jayden Oosterwolde'nin takımda kalmasını isterken, iki futbolcunun ayrılığına onay vermedi.

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun
Cevdet Berker İşleyen
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken kadro planlamasında önemli kararlar alıyor. Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir yandan yeni takviyeler için temaslarını sürdürürken diğer yandan mevcut kadroyu korumaya odaklandı.

KARTAL'DAN İKİ İSME TAM DESTEK

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Teknik Direktör İsmail Kartal, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde hakkında yönetime net görüşünü iletti. Deneyimli teknik adamın, her iki futbolcunun da gelecek sezon kadroda kalmasını istediği ifade edildi.

AYRILIK İHTİMALİNE VETO

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun 2

Benfica'nın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Milan Skriniar ile Hollanda ve İtalya'dan kulüplerin ilgisini çeken Jayden Oosterwolde için Kartal'ın ayrılık seçeneğine sıcak bakmadığı aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının iki oyuncuyu da savunma hattının vazgeçilmez parçaları arasında gördüğü belirtildi.

'KADRODA TUTUN'

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun 3

Geçtiğimiz sezondan bu yana transfer iddialarıyla gündeme gelen Jayden Oosterwolde'nin olası satışından 20 milyon euronun üzerinde bonservis geliri elde edilebileceği konuşuluyor. Buna rağmen İsmail Kartal'ın hem Oosterwolde'nin hem de Skriniar'ın takımın savunma güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu düşündüğü ve iki oyuncunun da kadroda tutulmasını istediği kaydedildi.

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transfer İsmail Kartal Süper Lig son dakika fenerbahçe
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