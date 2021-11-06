Organizasyona yerli ve yabancı sporcuların ilgisinin yoğun olduğunu vurgulayan Soylu, sporcuların yaklaşık 40 kilometre pedal çevireceğini ifade etti.

BODASK Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu Oğuzhan Soylu, basın mensuplarına, amaçlarının dağ bisikletini ve Leleg yolunu tanıtmak olduğunu söyledi.

Bodrum Enduro Dağ Bisikleti yarışları başladı

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