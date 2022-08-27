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Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

27.08.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinliğe, müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, oyuncu Ali Poyrazoğlu, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ile televizyon programcısı Cem Seymen de katıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeşil Bodrum mandalinası hasat etkinliği düzenlendi.

Kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen, coğrafi işaretli Bodrum mandalinası, yazın özellikle içeceklerde kullanılmak üzere olgunlaşmamış yeşil haliyle de hasat ediliyor.

Bodrum mandalinasının değerlenmesi ve bahçelerinin korunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda Bodrum Belediyesi ve "Bodrum Mandalin Hareketi" iş birliğinde hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Bitez Mahallesi'nde belediyeye ait bahçedeki etkinliğe katılanlara, mandalina kullanılarak yapılmış çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede özellikle turizm faaliyetlerinin gelişmeye başladığı 1980'li yıllardan önce mandalina üretiminin yaygın olduğunu söyledi.

Özellikle son 20 yıldır ürünün geri planda kaldığını ifade eden Aras, eskisi gibi getirisi olmadığı için bahçelerle ilgilenilmediğini ve imara açılan bahçeler olduğunu kaydetti.

Bodrumlu turizmci ve yıllardır mandalinadan ürünler elde eden üretici Erman Aras ise geçmiş yıllarda mandalinayı yeşilken çok kullandıklarını dile getirdi.

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanılması için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Aras, "Biz tekrar yeşil mandalinayı hatırlamak istiyoruz. Eğer işletmeler menülerine alırlarsa, bahçeler değerlenmiş olacak." dedi.

Etkinliğe katılanlar arasında müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, oyuncu Ali Poyrazoğlu, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ile televizyon programcısı Cem Seymen de yer aldı.

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

- Etkinliğe, müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, oyuncu Ali Poyrazoğlu, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ile televizyon programcısı Cem Seymen de katıldı

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

Bodrum mandalinasının yeşilken kullanımını yaygınlaştırmak için hasat etkinliği düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
mandalina Bahçe Bodrum hasat yeşil

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