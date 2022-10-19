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Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi

19.10.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi

İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Bodrum'a 1523 turist getirdi.

İzmir Limanı'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan 323 metrelik kruvaziyerde ağırlıklı Alman, İspanyol ve İtalyan 1523 yolcu ve 994 personel bulunuyor.

İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası sahilinde gezdi, Bodrum turuna çıktı. Bazı turistler sahildeki kafe ve restoranlarda yemek yedi, bazıları da hediyelik eşya satan işletmelerden alışveriş yaptı.

Geminin akşam saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi

Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi

Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi

Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi

Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi

Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi

Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi

Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi

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