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Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

23.07.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4. Bodrum Kaleiçi etkinlikleri kapsamında, "3 Tenor" konseri düzenlendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen etkinlik Orkestra Şefi Serdar Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Gecede, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, aynı zamanda da Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Efe Kışlalı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Levent Gündüz sahne aldı.

Programda orkestranın ve solistlerin seslendirdiği eserler sanatseverler tarafından uzunca alkış aldı.

Konseri aralarında sanat, spor ve iş dünyasından kişilerin de olduğu çok sayıda kişi izledi.

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

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Muğla Bodrum bodrum antik tiyatro

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