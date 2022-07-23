Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4. Bodrum Kaleiçi etkinlikleri kapsamında, "3 Tenor" konseri düzenlendi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen etkinlik Orkestra Şefi Serdar Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Gecede, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, aynı zamanda da Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Efe Kışlalı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Levent Gündüz sahne aldı.
Programda orkestranın ve solistlerin seslendirdiği eserler sanatseverler tarafından uzunca alkış aldı.
Konseri aralarında sanat, spor ve iş dünyasından kişilerin de olduğu çok sayıda kişi izledi.
Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz