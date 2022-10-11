Bodrum'da AKUT ekiplerinin de katıldığı çalışmayla 1 ton atık toplandı

Bodrum Belediyesi ekipleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerinin de desteğiyle atık topladı.

Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki Seyir Terasında, AKUT'tan 10 gönüllü ve 20 belediye temizlik personeli ile temizlik yapıldı.

Terastan yaklaşık 10 metre aşağıdaki dik ve kayalık bölgeye inen gönüllüler, buradaki atık ve çöpleri topladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre gönüllüleri ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde "Temiz Bodrum" sloganıyla çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade etti.

Çalışmalara katılan Temizlik İşleri Müdürü Yaşar Çelikan da atıklar için çöp kutusu ve konteynerleri kullanmanın önemine değinerek, "Bu hem çevremiz için hem de geleceğimiz için büyük önem taşıyor." dedi.

Yaklaşık üç saat süren ve 1 ton atığın toplandığı çalışmaya katılan AKUT Bodrum Lideri Şeyda Yücel ise çevrenin kirletilmesine çok üzüldüklerini ifade ederek, "Maalesef insan eliyle oluşan çöpleri toplamak için ip teknikleriyle inmek zorunda kaldık. Çöpler atıldığı kadar kolay toplanmıyor. Belediyeye bu değerli katkısından ve böyle bir faaliyet hazırladığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Atıklar daha sonra Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.