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Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

23.11.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir tekne karaya oturdu.

İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 60 kilometreyi buldu.

Sağanağın da zaman zaman etkili olduğu kentin Yahşi Mahallesi açığında demirli "Çilek" isimli yaklaşık 10 metrelik yelkenli tekne, bulunduğu yerden ayrılarak kıyaya sürüklendi.

Sahile yan yatarak hasar oluşan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Öte yandan olumsuz hava nedeniyle ilçede yaralamalı ve madde hasarlı trafik kazaları da meydana gelirken, yollarda ufak çapta su taşkınları oluştu.

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

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