Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemleri sürüyor.

Bodrum Kaymakamlığı, İl Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde ilçedeki kaçak yapılarla mücadele devam ediyor.

Yalıkavak Küdür mevkisindeki bir işletmenin tahliyesi sonrası yıkım işlemine başlandı. Türkbükü Mahallesi'nde de denize yapılan kaçak ve ruhsatsız iskelenin yıkım çalışmaları Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Çökertme Caddesi'ndeki bir restoran işletmesinde yapılan kaçak imalatların yıkımı ise belediye ekiplerinin gözetiminde işletme yetkilileri tarafından yapıldı.

İlçe genelinde kaçak yapıların tespiti ve yıkım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.