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Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

04.10.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu.

Sazköy Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan Tolga Yabacı'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve AKUT ekiplerince Yabacı'nın en son göründüğü bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sazköy'deki gölette sabah yapılan çalışmalarda Yabacı'nın cesedine ulaşıldı. Göletten çıkarılan Yabacı'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bölgeye gelen Yabacı'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Tolga Yabacı'yı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu

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