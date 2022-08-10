Müze gezisinin ardından verilen yemek molasından sonra Terapi Yaşam Merkezi kurucularından Yaratıcı Drama Öğretmeni Gülseren Duyar ve Psikolog Işık Yazar tarafından çocuklar için hazırlanan eğlendirici etkinlikler gerçekleştirildi.

Tarım Kampındaki geziyle eğlenceli bir gün geçiren veliler ve çocukları, ilk olarak İsmail Hakkı Tonguç Müzesi'ni gezerek geleneksel tarım araçları ve ata tohumları hakkında bilgiler edindi.

Bodrum'da LÖSEV'den tarım kampına ziyaret

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