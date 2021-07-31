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Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

31.07.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Muğla Bodrum

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