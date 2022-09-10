YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

10.09.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde frenk kaktüsünün tanıtılması amacıyla düzenlenen "Opus Müzik Festivali" kapsamında, Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin de destek verdiği festivalin son gününde, dünyaca ünlü Alman Devlet Opera Oda Orkestrası (Berlin Deutsche Oper Kammer Orchestra) sahne aldı.

Şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestra, opera sanatçısı bas bariton Burak Bilgili ve soprano Burcu Hancı'nın da seslendirdiği eserlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gecede Gioacchino Rossini, Giuseppe Donizetti, Giuseppe Verdi, Lehar, Georges Bizet, Agustin Lara, Ludwig van Beethoven ve Ferit Tüzün'ün eserleri seslendirildi.

Ücretsiz konseri yerli ve yabancı tatilcilerin de olduğu çok sayıda kişi ilgiyle izledi.

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum konser

Muğla Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
13:09
İkindi
16:42
Akşam
19:30
Yatsı
20:47
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.