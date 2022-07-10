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Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

10.07.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.​​​​​​​

Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı

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