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Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

22.06.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda başlayıp, otomobile sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Meşelik Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktığı, daha sonra da park halindeki 48 U 1895 araca sıçradığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese gitti.

Ekipler, otluk alanda ve otomobildeki yangını söndürdü.

İlk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum

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Muğla ECZANELER
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