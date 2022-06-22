Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda başlayıp, otomobile sıçrayan yangın hasara yol açtı.
Meşelik Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktığı, daha sonra da park halindeki 48 U 1895 araca sıçradığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese gitti.
Ekipler, otluk alanda ve otomobildeki yangını söndürdü.
İlk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.
Bodrum'da otluk alanda başlayıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü
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