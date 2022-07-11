Kazada, denize savrulan 12 yaşındaki kızları Mina ise bölgedeki su sporu çalışanlarınca kurtarılarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çiftin kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

112 Acil Servise yapılan ihbar üzerine bölgeye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala'nın (47) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

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