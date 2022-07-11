YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

11.07.2022 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan tekne kazasında, iş insanı ve eşi hayatını kaybetti, kızları sağ olarak kurtarıldı.

Torba Mahallesi Kaynar mevkisi açıklarında, iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı öğrenilen sürat botu kontrolden çıkarak açıktaki kayalıklara çarptı.

112 Acil Servise yapılan ihbar üzerine bölgeye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala'nın (47) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, denize savrulan 12 yaşındaki kızları Mina ise bölgedeki su sporu çalışanlarınca kurtarılarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çiftin kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünal ve Evrim Pala'nın cenazeleri, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum iş insanı kaza

Muğla Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:48
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:11
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.