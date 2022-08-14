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Bodrumspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

14.08.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: - "Galip gelmeyi çok istedik. Bunu ilk yarı çok belli ettik zaten. Bizim için çok güzel bir başlangıç oldu" - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: - "Gelen oyuncularımızın 5-6 tanesi toplamda sadece iki hazırlık maçı yaparak sahaya çıkmak zorunda kaldı. Beş oyuncumuz iki hazırlık maçı bile yapamadı. Bu durum bize ciddi sıkıntılar doğurdu"

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 yenen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, bu galibiyetin güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendileri için önemli bir maç olduğunu, ilk defa bulundukları bir ligde ilk maçlarını yaptıklarını dile getirdi.

Galip gelmeyi çok istediklerini ifade eden Taşdemir, "Bunu ilk yarı çok belli ettik zaten. Oyunun genelinde de çok iyi oynayan oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Bizim için çok güzel bir başlangıç oldu. Lig uzun bir maraton, başlangıç iyi inşallah devamı da bu şekilde gelir." dedi.

Sahada olan takımın geçen yıl oynanan Play-Off takımıyla hemen hemen aynı olduğunu ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Sadece bir oyuncumuz değişikti, Recep oynadı sadece. Ama gelen arkadaşlarımız var. Hazır olmayan arkadaşlarımız var. Geçen yıldan cezalı olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bizim bir oyun karakterimiz var. Bu oyun karakterimize de yakın oyuncu arkadaşlarımız. Dolayısıyla da onların kendi karakterimize adapte edip aynı şekilde sürdürebilirsek bizim için çok daha güzel olabilir. Bu yıl bünyemize kattığımız bütün arkadaşlarımızdan hep bir beklentimiz var. Vereceklerine inanıyoruz. Ama bu bir zaman meselesi. Geçen seneden beri kurduğumuz bir oyun şablonu şekli var. Ona biraz alışmaları da biraz zaman alabilir. Ama çoğu çok tecrübeli oyuncular. Bu oyuncuların Bodrumspor'a faydalı olabileceklerine inanıyorum ki o yüzden buradalar."

- Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise Bodrumspor'u tebrik ederek, rakip takımın iyi mücadele ettiğini söyledi.

Arslan, çok geç kongre yaptıklarını, bu kongreyle beraber kamp yapamadıklarını bunun da fiziksel olarak takımı etkilediğini belirterek, "Gelen oyuncularımızın 5-6 tanesi toplamda sadece iki hazırlık maçı yaparak sahaya çıkmak zorunda kaldı. Beş oyuncumuz iki hazırlık maçı bile yapamadı. Bu durum bize ciddi sıkıntılar doğurdu. Organizasyonumuz eksikti. Maç öncesinde kendi ekibime söyledim, soru işaretleri olan bir maçtı bizim açımızdan. Bazı oyuncularımızın yeterliliğini ve yetersizliklerini görememiştik. Bu maç bize iyi bir yol gösterici oldu." diye konuştu.

Bodrumspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

- Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: - "Galip gelmeyi çok istedik. Bunu ilk yarı çok belli ettik zaten. Bizim için çok güzel bir başlangıç oldu" - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: - "Gelen oyuncularımızın 5-6 tanesi toplamda sadece

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

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