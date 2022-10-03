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Bodrum'un sualtı güzellikleri belgesel olacak

03.10.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizme katkı sağlaması için yürütülen çalışmalar kapsamında çekilen belgesel, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sualtı envanterinin çıkarılması, doğal ve arkeolojik güzelliklerinin tanıtılması amacıyla belgesel çekiliyor.

Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından nisan ayında başlayan çekimler devam ediyor.

Belgesel çekimiyle Bodrum'un koylarında sualtının ekolojik ve arkeolojik envanteri de çıkarılacak. Turizme katkı sağlaması için yürütülen çalışmalar kapsamında çekilen belgesel, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanacak.

Büyük Resif, Küçük Resif, Paçoz Koyu ve C 47 Dakota Uçak Batığı, SG 115 Batığı, Pınar-1 Batığı, Orak Adası, Karaada, Yalıkavak, Gümüşlük ve belirlenen farklı noktalarda devam eden çekimlere, Kaymakam Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Aras, gazetecilere, Bodrum'un sualtı kültürünü ve turizmini canlandırmak, tanıtmak adına doğru güzel bir proje gerçekleştiğini söyledi.

Doğal güzellikler, tarihsel ve kültürel kaynaklar, mavi bayraklı plajlar, limanlar ve koylarla Bodrum'un turizmin lokomotifi konumunda olduğunu dile getiren Aras, şunları kaydetti:

"Bu özelliklerle birlikte doğal ve arkeolojik sit alanlarımız, ören yerlerimiz, tescilli yapılarımızla müthiş bir zenginliğe sahibiz. İşte bu zenginliğimize bir de Bodrum'un sualtı zenginliğini ekleyerek turizme, ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Yaşamın tüm canlı türleriyle birlikte sürdürülebilirliği için ekolojik dengeyi korumak, doğal, kültürel ve tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara taşımak için bu tür projeleri önemsiyoruz."

Bodrum'un sualtı güzellikleri belgesel olacak

- Turizme katkı sağlaması için yürütülen çalışmalar kapsamında çekilen belgesel, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanacak

Bodrum'un sualtı güzellikleri belgesel olacak

Bodrum'un sualtı güzellikleri belgesel olacak

Bodrum'un sualtı güzellikleri belgesel olacak

Bodrum'un sualtı güzellikleri belgesel olacak

Bodrum'un sualtı güzellikleri belgesel olacak

Bodrum'un sualtı güzellikleri belgesel olacak

Bodrum'un sualtı güzellikleri belgesel olacak

Bodrum'un sualtı güzellikleri belgesel olacak

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