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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

11.10.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Elmalık ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri ise yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde sürücülere ikazda bulunuyor.

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

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Anahtar Kelimeler:
D-100 Karayolu bolu dağı sis

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