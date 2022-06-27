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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

27.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

BOLU/DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymasını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

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