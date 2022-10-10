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Bolu Gölköy Barajı'ndaki balık ölümlerine ilişkin adli soruşturma başlatıldı

10.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Gölköy Barajı'ndaki balık ölümlerine ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gölköy Barajı'nda 4 Ekim'de görülmeye başlanan balık ölümleriyle ilgili çok yönlü adli soruşturma başlatıldı.

Balık ölümlerinin sürdüğü Gölköy Barajı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce başlatılan incelemeler devam ediyor.

Ekiplerce sudan ve ölen balıklardan alınan numunelerin sonuçları beklenirken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili çok yönlü adli soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kıyıya vuran ölü balıkların alınmaması, kıyıda yüzen baygın haldeki balıkların avlanıp tüketilmemesi uyarısında bulunuyor.

Kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'ndaki balık ölümleri üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ekim'de ölü balıklardan ve sudan numune alınmıştı.

Bolu Gölköy Barajı'ndaki balık ölümlerine ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Bolu Gölköy Barajı'ndaki balık ölümlerine ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

Balık ölümlerinin görüldüğü Bolu'daki Gölköy Barajı'ndan numune alındı

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Anahtar Kelimeler:
çevre ve şehircilik il müdürlüğü inceleme

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