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Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

31.08.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besicilik yapan köylüler, mandalarını ağustos sıcağında Yeniköy Yaylası'ndaki gölette serinletiyor.

Mandalarını otlamaları için Yedigöller Milli Parkı yolunun 13. kilometresinde bulunan Yeniköy Yaylası'na çıkaran besiciler, hayvanları sıcaktan etkilenmemeleri için gölete sokuyor.

Sıcak havada serinleyen hayvanlar, daha sonra sudan çıkarak yaylada otlamaya devam ediyor.

Yedigöller Milli Parkı'na gitmek için araçlarıyla yayladan geçerken göletteki mandaları görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Yaklaşık 2 bin 500 mandanın yetiştirildiği ilde besiciler, ürettikleri yoğurt ve kaymakları satarak ek gelir elde ediyor.

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

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