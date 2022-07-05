YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü

Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü

05.07.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü

Bolu'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle üzerindeki elbisesi alev alan Şükran Emre (68), çığlık atarak dışarı çıktı.

Emre'nin üzerinde alevler olduğunu gören caddedeki iş yeri çalışanları, kadının üzerine su dökerek alevleri söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde yanan halıda soğutma çalışması yaptı.

Sağlık ekipleri, Şükran Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Başkanlığına gönderildi.

Öte yandan olay yerine gelen Emre'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü

Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü

Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü

Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü

Bolu'da yangında bir kadın hayatını kaybetti

Bolu'da yangında bir kadın hayatını kaybetti

Bolu'da yangında bir kadın hayatını kaybetti

Bolu'da yangında bir kadın hayatını kaybetti

Bolu'da yangında bir kadın hayatını kaybetti

Bolu'da yangında bir kadın hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu ölü

Bolu Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:21
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:23
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Havanın ne kadar sıcak olduğunu böyle kanıtladı!

Havanın ne kadar sıcak olduğunu böyle kanıtladı!

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.