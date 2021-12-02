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Bolu'da freni boşalan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

02.12.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bolu'da park halindeyken freni boşalan kamyonun 5 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nde park halindeki demir yüklü kamyonun freni boşaldı.

Sürücüsü bulunmayan kamyon, sanayiye tamir için getirilen 2 kamyonet ile 3 otomobile çarparak durabildi.

Dışarıda birisiyle konuşurken çarpmanın etkisiyle yaralanan araç sahiplerinden Seyhan K, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonun çarptığı araçları sürüklemesi, bir kişinin kamyonun peşinden koşması yer alıyor.

Bolu'da freni boşalan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bolu'da freni boşalan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'da freni boşalan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'da freni boşalan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'da freni boşalan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'da freni boşalan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'da freni boşalan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

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trafik kazası Bolu

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