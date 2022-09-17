Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Akyazı istikametine seyreden Erdoğan A. yönetimindeki 81 DR 830 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şinasi Ç. idaresindeki 54 RG 899 plakalı kamyon Mudurnu kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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