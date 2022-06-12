Bolu'nun bazı köylerinde havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle vatandaşlar yağmur duası yaptı.
Merkeze bağlı Sazakşeyhler, Yuva, Çanakçılar ve Sazakkınık köyünde oturanlar, ilkbaharda bölgeye çok fazla yağış düşmemesi nedeniyle yağmur duası yapmaya karar verdi.
İlk başta dua okuyarak köylerinin çevresini dolaşan vatandaşlar, daha sonra Sazakşeyhler köyü girişindeki mezarlıkta yazın bol yağışlı geçmesi için köy imamı eşliğinde yağmur duası yaptı.
Köylüler, kentin bazı yerlerinde aralıklarla süren sağanak için de şükür duası gerçekleştirdi.
Bolu'da köylüler yağmur duasına çıktı
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