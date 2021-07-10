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Bolu'da Kurban Bayramı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı

10.07.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Kurban Bayramı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak adlandırılan Bolu'da, Kurban Bayramı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla alınan etkin tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehirlerarası yollarda oluşturulan kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu.

İlk olarak D-100 kara yolu Yumrukaya mevkisinde polis ekiplerince oluşturulan yol kontrol noktasını ziyaret ederek İl Emniyet Müdür Vekili Recep Peker Eryılmaz’dan çalışmaları hakkında bilgiler alan Ümit, daha sonra Anadolu Otoyolu Abant gişelerindeki uygulama noktasında da İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever’den bilgiler aldı.

Sürücülerle sohbet ederek Kurban Bayramı öncesi yoğunlaşacak trafik sebebiyle alınan tedbirler hakkında hatırlatmalarda bulunan Vali Ümit, "Amacımız sizleri kontrol etmek değil, gideceğiniz yere sağ salim ulaşmanız için yardımcı olmaktır." dedi.

Ülke genelinde trafikte can ve mal kaybının en aza indirilmesi için İçişleri Bakanlığı koordinesinde birçok projenin hayata geçirildiğini anlatan Ümit, "Ülke genelinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde trafikte can ve mal kaybının en aza indirilmesi için hayata geçirilen projeler ülkemizle eş zamanlı olarak ilimizde de hassasiyetle uygulanmaktadır. Sürücülerimizin evlerine salimen ulaşabilmeleri için emniyet kemerlerinin her zaman takılması, aşırı hız yapılmaması, uykusuz araç kullanılmaması, araçta telefonla konuşulmaması, kısacası can ve mal güvenliğimiz için konulan trafik kurallarına uyulmasını rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ümit, kontrol noktalarındaki ekiplere ise kamunun huzur ve güveninin güvenlik güçlerine emanet olduğunu anımsatarak şunları söyledi:

"Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk edebilmeleri için Kurban Bayramı tatili öncesi, sırası ve sonrasında denetim görevlerimizi etkin şekilde yapmak kanuni ve vicdani görevimizdir. Gerek koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı noktasında, gerekse vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla cansiperane çalışan tüm güvenlik güçlerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Bolu'da Kurban Bayramı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı

Bolu'da Kurban Bayramı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı

Bolu'da Kurban Bayramı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı

Bolu'da Kurban Bayramı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı
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Kurban Bayramı Bolu

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