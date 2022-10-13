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Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

13.10.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında okullarda eşzamanlı bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

İl AFAD Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikat, kent genelindeki tüm okullarda saat 11.30'da sirenlerin çalmasıyla başladı.

Acil durum anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilen öğrenciler, sirenler sustuktan sonra güvenli şekilde sınıflarını tahliye ederek okul bahçesinde toplandı.

Yoklama yapan okul görevlileri ve öğretmenler, afet öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında öğrencilere detaylı bilgi verdi.

Tatbikatta, öğrencilerin "çök, kapan, tutun" pozisyonunda bekleyip beklemediği, nöbetçi öğretmen ve okul personelinin güvenli tahliye için uygun yönlendirme yapıp yapmadığı, tahliyelerin acil çıkış kapılarından yapılıp yapılmadığı, sınıfların boşaltılma şekilleri, öğretmenlerin koordineli hareket edip edemedikleri, öğrenci, öğretmen ve okul personelinin toplanma alanında nasıl toplandığı gibi konular kontrol edildi.

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

Bolu'da okullarda bina tahliye tatbikatı yapıldı

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Sabah
06:55
Öğle
12:45
İkindi
15:52
Akşam
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