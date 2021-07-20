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Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

20.07.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Bolu'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Serdal K. idaresindeki 55 ADM 718 plakalı otomobil, Paşaköy Otoyol üst geçidinde, önündeki yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptı.

Bu esnada aracın kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Sami K, Salih K. ve Enes K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
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