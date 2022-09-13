Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, özel halk otobüsünün durmasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına, bu sırada sol şeritten gelen otomobilin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

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