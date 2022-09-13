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Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı

13.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bolu'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 yaşındaki kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde S.İ. idaresindeki 14 ABM 618 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan F.A. ile kızı Z.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne savrularak yere düştü, kızı aracın altında kaldı.

Otomobilin geri çekilmesiyle kurtarılan yaralı çocuk ile annesi, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, özel halk otobüsünün durmasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına, bu sırada sol şeritten gelen otomobilin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı

Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı

Bolu'da okuldan çıkan anne ve kızı otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Bolu'da okuldan çıkan anne ve kızı otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Bolu'da okuldan çıkan anne ve kızı otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Bolu'da okuldan çıkan anne ve kızı otomobilin çarpması sonucu yaralandı

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