YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

28.06.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı.

Sağanağın gece saatlerinde etkisini artırması sonucu Mengen Pazarköy beldesi kara yolu tamamen çöktü.

Ulaşımın sağlanamadığı bölgede ekipler güvenlik önlemi alarak çalışmalara başladı.

Su seviyesi yükselen derenin üzerinde bulunan Yörükler ve Kadısusuz köprüleri de yıkıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşların, kent merkeziyle olan ulaşımı kesildi.

Kent merkezinde, Pazarköy yolu birinci TOKİ konutları yolunda da çökmeler yaşandı.

Türkbeyli Mahallesi'nde dere ve çayın taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

Bölgede önlemleri artıran ve çalışmalara başlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:18
Öğle
13:02
İkindi
17:01
Akşam
20:36
Yatsı
22:26
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.