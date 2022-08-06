YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

06.08.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Bolu'da hafta sonu sıcak havanın etkisiyle Gölcük Tabiat Parkı'na akın edenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, bisiklete bindi.

Türkiye genelinde son günlerde etkisini artıran sıcak havalar, özellikle çetin kış şartları sırasında adından söz ettiren Bolu'da yaşayanları bunalttı.

Hafta sonunu fırsat bilenler, serinlemek için doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih etti.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta, ormanlık alan içerisinde bulunan parka gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı.

Bisiklet ve golf araçlarıyla manzara eşliğinde turlayan ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:48
Öğle
13:05
İkindi
16:57
Akşam
20:12
Yatsı
21:46
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.