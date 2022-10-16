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Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

16.10.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti Yeniçağa kesiminde ulaşım bir süre aksadı

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde tavuk eti yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara istikametinde seyreden Ökkeş Karabacak idaresindeki 68 ACN 992 plakalı tavuk eti yüklü tırın motoru, Yeniçağa yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Ön kısımdan dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yol polis ve jandarma ekiplerince ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında tır kullanılamaz hale geldi, dorsede büyük hasar oluştu.

Bir süre kapalı kalan yol ise çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.

Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

- Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti Yeniçağa kesiminde ulaşım bir süre aksadı

Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara Yeniçağa Tır İtfaiye ulaşım

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