Bolu'da uçuruma devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı

Bolu'da hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Bolu Devlet Hastanesi bulvarından Üçüncü Cadde istikametine seyreden Caner Ö. (18) idaresindeki 14 GG 572 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak 10 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada araçtaki 6 genç yaralandı. Yaralılardan 4'ünün kendi imkanlarıyla çıktığı araçta 2 kişi sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, boş bir arazide ağaçların arasında kalan araca ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.

Araçta sıkışan 2 yaralı sırt tahtası ile ambulansa taşındı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Doğa Ç. (17) Muhammed Emir Y. (19), Mustafa Asım S. Osman Yiğit Y. ve Buğra Kaan B. olay yerindeki ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araç uçurumdan vinç yardımıyla kurtarıldı.