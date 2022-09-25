İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden Bolu'ya gelen antikaseverler, geçmiş dönemlerde kullanılan fotoğraf makinesi, telefon, pikap, eski para, madalya, Osmanlı dönemine ait kılıçlar, çeşitli savaş malzemeleri ile tarım ve mutfak gereçlerini satın alıyor.

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

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