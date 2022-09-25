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Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

25.09.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'da kurulan Antika ve Sanat Pazarı'nda, geçmiş dönemlerde kullanılan eşyalar meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Bolu Belediyesinin desteğiyle İhsaniye Mahallesi pazar alanında her ayın son pazar günü kurulan antika pazarı, meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden Bolu'ya gelen antikaseverler, geçmiş dönemlerde kullanılan fotoğraf makinesi, telefon, pikap, eski para, madalya, Osmanlı dönemine ait kılıçlar, çeşitli savaş malzemeleri ile tarım ve mutfak gereçlerini satın alıyor.

Bazıları da antika eşyalarını pazarcılara satarak ellerinden çıkarma imkanı buluyor.

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor

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