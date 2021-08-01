Bolu'daki festivalde 400 köpeğe çip takıldı

Bolu'da Köroğlu Avcılar Derneği'nce düzenlenen festivalde 400 köpeğe çip takıldı.

At Yaylası'nda dernek üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ateş yakılmasına izin verilmedi.

Festival kapsamında avcılara ve vatandaşlara ait 400 köpeğe, veteriner hekim tarafından çip takıldı.

Dernek Başkanı Adem Rüzgar, AA muhabirine, tüm sahipli köpeklere çip takıldığını belirterek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen hocalarımızla böyle bir organizasyon düzenledik. Köpekleri sokağa ya da bir yere bırakma riskimiz olmayacak. Şu ana kadar 400'e yakın köpek topladık. Bunların tamamına çip takıldı." diye konuştu.

Rüzgar, son zamanlarda yaşanan orman yangınları nedeniyle etkinlikte ateş yakılmadığını vurgulayarak, "Hazır yemek gelecek. Ormanlar konusunda hepimiz çok duyarlıyız." ifadelerini kullandı.

Yangınlara çok üzüldüklerini dile getiren Rüzgar, üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.