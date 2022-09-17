Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, milli aranın ardından oynayacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerdeki antrenmana koşuyla başlayan Bolu ekibi, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Bolu ekibi, teknik direktör Sait Karafırtınalar koordinesinde gerçekleşen antrenmanı, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak tamamladı.
Takımdan ayrı çalışan Gökhan Karadeniz, Mehmet Zahit Çınar ve Tugay Kaçar'ın antrenmanlara perşembe günü katılacağı öğrenildi.
Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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