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"Boris Johnson da Türk!" Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir için ilginç benzetme!

14.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen Galatasaray, transferin son gününde 5 futbolcuya imza attırarak dikkat çekmişti. Bu oyuncular arasında Yusuf Demir de yer alıyordu. Yusuf Demir'in 'Türk oyuncu' statüsünde oynayamayacak olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Teknik direktör Okan Buruk, "Her şeyi Türk olan çocuk, milli takım tercihi nasıl olmuş bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Spor yazarı Gürcan Bilgiç ise konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçirmiş ve kadrosuna birçok önemli ismi katmıştı. Transferin son gününde Mauro Icardi, Milot Rashica, Ross, Yusuf Demir ve Juan Mata'ya imza attıran sarı - kırmızılılar yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti. Aslan'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir'in yabancı oyuncu olarak sahada yer alması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 3-2'lik skorla kazanılan Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamalarda Yusuf Demir konusuna da değinmişti.

"KEŞKE TÜRK OLARAK OYNATABİLSEK"

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Buruk, "Çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf’u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye’yi tercih etmedi. Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Spor yazarı Gürcan Bilgiç ise Sabah Gazetesi'nde Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynamasına dair yorumlarda bulundu. Bilgiç'in İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson benzetmesi dikkat çekti.

İŞTE GÜRCAN BİLGİÇ'İN YORUMLARI;

"DEMİRÖREN - TERİM İKİLİSİ BU KARARI ALIRKEN..."

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"2015'te Yıldırım Demirören- Fatih Terim ikilisi bu kararı alırken, Türk Milli Takımı'nı tercih etmeyi cazip hale getirmek istediler. Mesut, İlkay, Erkan Zengin veya Gökhan İnler gibi oyuncular elden kaçmıştı. 'Hem milli formayı istemeyecekler hem de gelip Türk gibi oynayacaklar, bu olmaz' dediler. Yusuf Demir'in durumu da bu."

"ALMANLAR ŞART KOYUYORLAR"

"Orkun Kökçü veya Ferdi Kadıoğlu bu dönemde milli formayı seçtiler. Almanlar, takımlardan kadrodaki 11 oyuncunun ilk lisansının Almanya'da çıkmış olmasını şart koşuyorlar."

"BORIS JOHNSON DA TÜRK"

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"Başka ülkede futbola başlamışsa bile kontenjan oluyor Alman oyuncu. Bir de esprili bakalım. Eğer ana-baba ise Türklük, Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Türk... Lakapları bile var köylerinde 'Sarılar' diye..."

YUSUF DEMİR FOTOĞRAFLARI

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