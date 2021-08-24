YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

24.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

RECEP BİLEK/ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar gören Bozkurt Ortaokulu, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu ve spor salonu yeniden inşa edilecek.

İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde birçok bina yıkıldı, bir bölümü de ağır hasar gördü.

Bu binaların onarılması ya da tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlatan ekiplerin, Bozkurt Ortaokulu, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu ve spor salonuna yönelik incelemeleri de sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonuyla 12 derslikli ortaokul ile pansiyon ve spor salonu, yapılacak tespitin ardından eski yerine ya da yeni bir yere inşa edilecek.

Bu arada, bölgede iş makinelerinin ağır hasarlı binaları yıkımı sürüyor.

İlçede hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:22
Sabah
05:56
Öğle
12:52
İkindi
16:37
Akşam
19:39
Yatsı
21:06

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Buhara Eczanesi
Merkez
Yeşiltaş Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.