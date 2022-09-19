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  4. Brezilya bu skandalı konuşuyor! Maçın hakemi Melo'ya kırmızı kart göstermeyi unuttu

Brezilya bu skandalı konuşuyor! Maçın hakemi Melo'ya kırmızı kart göstermeyi unuttu

19.09.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Ligi'nin iki dev takımı Flamengo ve Fluminense karşı karşıya geldi. Maçta kartlar havada uçuşurken başrolde eski Galatasaraylı Felipe Melo vardı. Karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna dahil olan Melo, bir pozisyonda rakipleriyle kavga etmeye başladı. 4 dakikada 4 kırmızı kartın çıktığı mücadelede hakem Melo'ya kırmızı kart vermeyi unuttu.

Flamengo - Fluminense maçı savaş alanına döndü. Karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna dahil olan Melo, bir pozisyonda rakip futbolcularla tartıştı ve ortalık bir anda karıştı.

4 DAKİKADA 4 KIRMIZI KART

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Maçın hakemi yaşanan tartışmadan sonra 4 oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Fakat tartışmayı başlatan ve oyuncuyu iterek yere düşüren Melo kırmızı kart görmedi. Melo'ya kırmızı kart vermeyi unutan maçın hakemi büyük bir skandala imza attı. Karşılaşma sonrasında Brezilya basını bu skandalı manşetlere taşıdı.

FELIPE MELO'YA KIRMIZI KART GÖSTERMEYİ UNUTTU

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı kart Felipe Melo
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