Brezilya'da oynanan futbol maçının ardından takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda yaralı var...

Brezilya'daki futbol karşılaşmasının ardından daha önce böylesi görülmemiş bir gelişme yaşandı. Sport Recife ile Fortaleza'nın karşılaştığı maç sonrası bombalı saldırı düzenlendi.

6 FUTBOLCU YARALANDI

Bombalanan otobüste 6 futbolcu ağır şekilde yaralanırken hemen hastaneye kaldırıldılar. Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Britez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer alıyor.

OTOBÜS KULLANILAMAYACAK DURUMDA

Saldırı sonrası takım otobüsünün kullanılamayacak hale geldiği gözlemlendi.

MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI ALINDI

Fortaleza kulüp başkanı Marcelo Paz, suçluların bulunana kadar takımını hiçbir maça çıkarmama kararı aldığını söyledi. Paz, "Joao Ricardo'nun kafasında altı dikiş var. Escobar'ın 13 dikişi var. Oyuncular iyileşene ve sorumlular cezalandırılana kadar Fortaleza'nın maça çıkmamasından yanayım. Bu bir cinayet girişimiydi." ifadelerini kullandı.

