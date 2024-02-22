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  4. Brezilya'da oynanan futbol maçının ardından takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda yaralı var...

Brezilya'da oynanan futbol maçının ardından takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda yaralı var...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.02.2024 18:48 | Son Güncelleme:
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Brezilya'da skandal bir olay yaşandı. Sport Recife-Fortaleza ile oynanan kupa maçının ardından Fortaleza takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda konuk ekibin 6 futbolcusu ağır şekilde yaralandı.

Brezilya'daki futbol karşılaşmasının ardından daha önce böylesi görülmemiş bir gelişme yaşandı. Sport Recife ile Fortaleza'nın karşılaştığı maç sonrası bombalı saldırı düzenlendi.

6 FUTBOLCU YARALANDI

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Bombalanan otobüste 6 futbolcu ağır şekilde yaralanırken hemen hastaneye kaldırıldılar. Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Britez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer alıyor.

OTOBÜS KULLANILAMAYACAK DURUMDA

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Saldırı sonrası takım otobüsünün kullanılamayacak hale geldiği gözlemlendi.

MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI ALINDI

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Fortaleza kulüp başkanı Marcelo Paz, suçluların bulunana kadar takımını hiçbir maça çıkarmama kararı aldığını söyledi. Paz, "Joao Ricardo'nun kafasında altı dikiş var. Escobar'ın 13 dikişi var. Oyuncular iyileşene ve sorumlular cezalandırılana kadar Fortaleza'nın maça çıkmamasından yanayım. Bu bir cinayet girişimiydi." ifadelerini kullandı.

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