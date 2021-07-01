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Bridget Malcolm: Göğüs bedenim büyüdü diye...

01.07.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Victoria’s Secret modeli Bridget Malcolm, bir zamanlar tanıtımında rol aldığı markayı yerden yere vurdu. Malcolm, göğüs bedeni büyüdüğü için defileden nasıl çıkarıldığını anlattı.

Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret, hakkında yapılan güzellik standartları eleştirileri sonrası yıllarca süren incelemelerin ardından, artık ‘melekler’e yer vermeyeceğini açıklamıştı. Marka, ‘melekler’ denilen klasik ince uzun modeller yerine farklı bedenlerde yüzlerin tanıtacağı “VS Collective” adlı alt markasını kurmuştu. Yeni markasıyla güzellik standartlarını yeniden gözden geçirdiklerini ortaya koymuştu.

Eski Victoria’s Secret ‘melekler’inden Bridget Malcolm, bir zamanlar tanıtımında rol aldığı markanın geçmiş uygulamalarıyla ilgili açtı ağzını, yumdu gözünü.

VICTORIA'S SECRET ELEŞTİRİSİ

Malcolm, 2016 Victoria's Secret defilesinde bir model olarak yaşadıklarını ve neden 2017 şovu için geri istenmediğini anlattı.
Bir TikTok videosu yayınlayan 29 yaşındaki Avustralyalı model, 2016 defilesi için 30A beden sütyen giydiğini söyleyerek, “Aslında benim bedenim 34B idi ve benim için sağlıklı olan ölçü oydu” dedi.
Daha sonra, 30B'lik sütyen bedenine çıkması nedeniyle markanın eski CEO’su Ed Razek tarafından 2017 defilesinden çıkarıldığını açıkladı. Malcolm, “Ed Razek bedenimin yeterince iyi görünmediğini söyledi” diye konuştu.
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Victoria's Secrets satışları düştü ve eski CEO Ed Razek cinsel saldırıyla suçlandıktan sonra görevden alındı. Marka, yeni yönetimle ve güzellik standartlarına yeni bakış açısıyla yoluna devam ediyor.
Son zamanlarda güzellik standartlarında kadınları kalıba sokmakla suçlanan iç çamaşırı markası, yıllarca süren incelemeden sonra, kendi içinde yeni bir pazarlama markası kurduğunu duyururken şunları söylemişti:
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