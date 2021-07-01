Bridget Malcolm: Göğüs bedenim büyüdü diye...

Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret, hakkında yapılan güzellik standartları eleştirileri sonrası yıllarca süren incelemelerin ardından, artık ‘melekler’e yer vermeyeceğini açıklamıştı. Marka, ‘melekler’ denilen klasik ince uzun modeller yerine farklı bedenlerde yüzlerin tanıtacağı “VS Collective” adlı alt markasını kurmuştu. Yeni markasıyla güzellik standartlarını yeniden gözden geçirdiklerini ortaya koymuştu. Eski Victoria’s Secret ‘melekler’inden Bridget Malcolm, bir zamanlar tanıtımında rol aldığı markanın geçmiş uygulamalarıyla ilgili açtı ağzını, yumdu gözünü.

VICTORIA'S SECRET ELEŞTİRİSİ

Malcolm, 2016 Victoria's Secret defilesinde bir model olarak yaşadıklarını ve neden 2017 şovu için geri istenmediğini anlattı.

Bir TikTok videosu yayınlayan 29 yaşındaki Avustralyalı model, 2016 defilesi için 30A beden sütyen giydiğini söyleyerek, “Aslında benim bedenim 34B idi ve benim için sağlıklı olan ölçü oydu” dedi.

Daha sonra, 30B'lik sütyen bedenine çıkması nedeniyle markanın eski CEO’su Ed Razek tarafından 2017 defilesinden çıkarıldığını açıkladı. Malcolm, “Ed Razek bedenimin yeterince iyi görünmediğini söyledi” diye konuştu.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Victoria's Secrets satışları düştü ve eski CEO Ed Razek cinsel saldırıyla suçlandıktan sonra görevden alındı. Marka, yeni yönetimle ve güzellik standartlarına yeni bakış açısıyla yoluna devam ediyor.