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Britney Spears: Annem gizlice hayatımı mahvetti

10.11.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babasıyla olaylı vasilik davasıyla gündemde olan Britney Spears, annesi Lynne'i babasına destek olmakla suçladı. "Annem gizlice hayatımı mahvetti" diyen Spears, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir; ama insanların bilmediği şey ona bu fikri verenin annem olduğu" dedi.

Britney Spears, annesi Lynne'i 13 yıldır süren vasiliğin arkasındaki isim olmakla suçladı.

BRITNEY SPEARS ANNESİNİ SUÇLADI

Annesine yazdığı öfke dolu paylaşımları kısa bir süre sonra silen Spears, Instagram gönderisinde, "Ne yaptığını tam olarak biliyorsun" dedi.
Lynne Spears, daha önce vasilik konusunda eski kocası olan Jamie ile olan davasında Britney’nin tarafında olduğu belirten açıklamalarda bulunmuştu.
Annesinin, bu hikayedeki gerçek kötü adam olduğunu söyleyen Spears, “Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi” diye konuştu.
"Annem gizlice hayatımı mahvetti" diyen yıldız şarkıcı,
“Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir; ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu” diye yazdı.
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Britney Spears
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