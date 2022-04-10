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  4. Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi! Düğüne ünlüler akın ederken damattan şaşırtan karar

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi! Düğüne ünlüler akın ederken damattan şaşırtan karar

10.04.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham Nicola Anne Peltz ile evlendi. Günlerdir konuşulan düğünden bazı kareler ortaya çıktı. Ünlülerin akın ettiği düğünle ilgili en önemli detay düğün öncesi çiftin evlilik sözleşmesi yapmasıydı.

David Beckham ile Victoria Beckham'ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham ile ABD'li çok zengin bir ailenin kızı olan oyuncu ve model Nicola Anne Peltz evlendi. Gelin Peltz'in ailesine ait Palm Springs'teki 76 milyon sterlinlik malikanede gerçekleşecek olan düğüne birçok ünlü konu isim konuk oldu. Gelin ve damatın yakın görüntüsü alınamazken düğün öncesi damatın kararı herkesi şoke etti.

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz düğününden kareler

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sonunda görkemli bir düğünle evlendi. Nicola Anne Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne ünlü isimler akın etti. En çok Son Hava Bükücü adlı filmde canlandırdığı Katara karakteriyle hafızalarda yer eden Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giydi.
Damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik etti. Beckham çiftinin tek kızı olan Harper Seven'ın ise gelinin nedimeleri arasında yer aldı. Düğünden pek çok kare magazin basınına düşsse de gelin ve damatın en net görüntüsü şimdilik buydu.

YASAKLI DÜĞÜN

YASAKLI DÜĞÜN
Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz' düğün fotoğraflarının yayın hakkı için ünlü Vogue dergisiyle anlaştı.
Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı. Bu arada konuklara Covid 19 testi şartı da getirildi.

DAMATTAN ŞAŞIRTAN KARAR

DAMATTAN ŞAŞIRTAN KARAR
Metro adlı internet sitesinin haberine göre; Brooklyn Beckham, evlendikten sonra 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in soyadını da alacak. Yani törenden sonra artık Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yapmayı planladığı belirtiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
David Beckham
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